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20 февраля 34 просмотра

Фирма продает продукты питания. Часть товаров облагается НДС по ставке 10 процентов, остальная часть — по 18 процентов. Поставщик выставляет один счет-фактуру на товары, облагаемые по разным ставкам. Фирма делает так же. Как заполнять книги покупок и продаж?

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отвечает:

В книге покупок надо записать общую стоимость товаров и весь налог из счета-фактуры. А в книге продаж — разделить стоимость товара и НДС в зависимости от ставки.

Некоторые продукты питания, например сахар, яйца, облагаются НДС по ставке 10 процентов (подп. 1 п. 2 ст. 164 НК РФ). Остальные, в частности кофе, конфеты, — по ставке 18 процентов. При отгрузке поставщик вправе составлять один счет-фактуру на все товары.

Счет-фактуру, полученный от продавца, надо зарегистрировать в книге покупок. Для этого не обязательно показывать в отдельных строках стоимость товара с разными ставками НДС. В графу 15 книги покупок нужно записать общую стоимость товаров из счета-фактуры. А в графу 16 — итоговое значение графы 8 счета-фактуры (подп. «т», «у» п. 6 приложения 4 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137).

В книге продаж реализацию по разным ставкам надо показывать в отдельных графах. Стоимость товаров без НДС, облагаемых по ставке 18 процентов, следует записать в графе 14, а по ставке 10 процентов — в графе 15. В графе 17 нужно отразить НДС по ставке 18 процентов, а в графе 18 — по ставке 10 процентов. А вот стоимость продаж с учетом налога пишут в одной графе 13б.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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