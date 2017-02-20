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20 февраля 36 просмотров

Открыли обособленное подразделение в соседнем городе. Но забыли сообщить об этом в инспекцию. При проверке налоговая оштрафовала фирму на 40 тыс. рублей по статье 116 НК РФ. Можно ли оспорить штраф?

отвечает:

Штраф можно оспорить.

Об открытии обособленного подразделения надо сообщить в инспекцию в течение одного месяца (подп. 3 п. 2 ст. 23 НК РФ). Для этого компания представляет сообщение по форме С-09‑3‑1 (утв. приказом ФНС России от 09.06.11 № ММВ-7-6/362@). Если не отправить бумагу, налоговики вправе оштрафовать компанию на 200 рублей по статье 126 НК РФ. Так считают в Минфине (письмо от 27.02.14 № СА-4-14/3404). Остальные штрафы чиновники считают незаконными.

На практике инспекторы штрафуют по другим основаниям. Налоговики считают, что, если компания не сообщила о подразделении, она ведет деятельность без постановки на учет. За это штрафуют минимум на 40 тыс. рублей (п. 2 ст. 116 НК РФ). Другие инспекторы штрафуют на 5000 рублей за непредставление сведений (ст. 129.1 НК РФ). Причем некоторые судьи считают такой штраф законным (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21.07.15 № Ф08-4287/2015). Но судьи считают, что максимальный штраф — 200 рублей по статье 126 НК РФ (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 28.12.15 № А60-4800/2015).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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