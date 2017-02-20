Нет, не вправе. С розничной продажи надо также платить ЕСХН.

Компании, которые выращивают овощи, вправе перевести эту деятельность на ЕСХН (п. 2 ст. 346.1 НК РФ). Главное, чтобы доходы от этого бизнеса были не менее 70 процентов от общей выручки (п. 2 ст. 346.2 НК РФ). Розничная торговля овощами тоже относится к деятельности, связанной с сельским хозяйством. Поэтому выручка магазина тоже облагается единым сельскохозяйственным налогом. Платить налог на прибыль и НДС не потребуется.

Что касается вмененки, то переводить реализацию продукции собственного производства на этот спецрежим нельзя (п. 2.1, подп. 6 п. 2 ст. 346.26 НК РФ).