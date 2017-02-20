Наши сайты
Подарки и скидки здесь!
Журнал, справочная система и сервисы
№4
Февраль

В свежем «Главбухе»

Отправляйте в инспекцию новые пояснения по НДС

Подписка
Подарки и скидки здесь!
№4
20 февраля 24 просмотра

Компания выращивает овощи, а потом продает их на оптовых рынках. Платит единый сельскохозяйственный налог. Этим летом планирует открыть магазин, в котором будет продавать продукцию в розницу. Вправе ли фирма перевести магазин на вмененку?

Формы по теме

отвечает:

Нет, не вправе. С розничной продажи надо также платить ЕСХН.

Компании, которые выращивают овощи, вправе перевести эту деятельность на ЕСХН (п. 2 ст. 346.1 НК РФ). Главное, чтобы доходы от этого бизнеса были не менее 70 процентов от общей выручки (п. 2 ст. 346.2 НК РФ). Розничная торговля овощами тоже относится к деятельности, связанной с сельским хозяйством. Поэтому выручка магазина тоже облагается единым сельскохозяйственным налогом. Платить налог на прибыль и НДС не потребуется.

Что касается вмененки, то переводить реализацию продукции собственного производства на этот спецрежим нельзя (п. 2.1, подп. 6 п. 2 ст. 346.26 НК РФ).

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Вы платите НДФЛ досрочно?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.