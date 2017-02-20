Да, надо.

Курганская область участвует в пилотном проекте ФСС. В этом регионе работники получают пособия напрямую в ФСС. Правда, все документы по-прежнему собирает работодатель и передает в фонд.

Сотрудница, которая вышла на работу на полный день, не вправе получать ежемесячное пособие (ч. 2 ст. 11.1 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Но фонд может об этом узнать только от страхователя. Сообщить в ФСС надо в течение трех календарных дней с выхода сотрудницы (п. 4 (2) Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 21.04.11 № 294).

Форму уведомления должен утвердить фонд, но пока документ не приняли. Поэтому сообщить можно в произвольном виде. Если среднесписочная численность компании более 25 человек, то отправить уведомление надо по электронке (п. 4 Положения, утв. постановлением № 294). У остальных есть выбор — отнести уведомление лично или отправить через интернет.

Если не уведомить фонд, то потребуется выплатить все деньги, которые ФСС ошибочно перечислил маме (п. 16 Положения, утв. постановлением № 294). Также фонд может оштрафовать директора или главбуха на 500 рублей (ч. 4 ст. 15.33 КоАП РФ).