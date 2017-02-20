Да, премию надо увеличить на северную надбавку и районный коэффициент.

Порядок применения северных надбавок устанавливает приказ Минтруда РСФСР от 22.11.90 № 2. В нем перечислены выплаты, которые не надо увеличивать на надбавку, в том числе премии по итогам работы за год (п. 19 приложения к приказу № 2). Но Верховный суд признал эту норму недействующей (решение от 01.12.15 № АКПИ15-1253). Порядок применения северных надбавок регулирует ТК РФ. Согласно кодексу, на коэффициенты нужно увеличивать зарплату. А премии, в том числе и годовые, являются частью зарплаты (ст. 129 ТК РФ).