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№4
20 февраля 23 просмотра

Компания выплачивает годовую премию всем сотрудникам в размере половины оклада. Зарплату она увеличивает на северную надбавку и районный коэффициент. Надо ли на них увеличивать годовую премию?

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отвечает:

Да, премию надо увеличить на северную надбавку и районный коэффициент.

Порядок применения северных надбавок устанавливает приказ Минтруда РСФСР от 22.11.90 № 2. В нем перечислены выплаты, которые не надо увеличивать на надбавку, в том числе премии по итогам работы за год (п. 19 приложения к приказу № 2). Но  Верховный суд признал эту норму недействующей (решение от 01.12.15 № АКПИ15-1253). Порядок применения северных надбавок регулирует ТК РФ. Согласно кодексу, на коэффициенты нужно увеличивать зарплату. А премии, в том числе и годовые, являются частью зарплаты (ст. 129 ТК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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