Зависит от того, какую систему налогообложения применяет компания.

Если работодатель на общей системе и оплачивает услуги за счет средств, оставшихся после уплаты налога на прибыль, то компенсация расходов на лечение работника не облагается НДФЛ (п. 10 ст. 217 НК РФ).

Организации, которые применяют спецрежимы, не платят налог на прибыль (п. 2 ст. 346.11, п. 4 ст. 346.26 НК РФ). А поэтому правила пункта 10 статьи 217 НК РФ к ним не применяются. Значит, эти компании обязаны исчислить НДФЛ (письмо Минфина России от 30.12.15 № 03-11-06/2/77838).