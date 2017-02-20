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20 февраля 44 просмотра

Облагается ли НДФЛ компенсация расходов на лечение работника?

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отвечает:

Зависит от того, какую систему налогообложения применяет компания.

Если работодатель на общей системе и оплачивает услуги за счет средств, оставшихся после уплаты налога на прибыль, то компенсация расходов на лечение работника не облагается НДФЛ (п. 10 ст. 217 НК РФ).

Организации, которые применяют спецрежимы, не платят налог на прибыль (п. 2 ст. 346.11, п. 4 ст. 346.26 НК РФ). А поэтому правила пункта 10 статьи 217 НК РФ к ним не применяются. Значит, эти компании обязаны исчислить НДФЛ (письмо Минфина России от 30.12.15 № 03-11-06/2/77838).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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