Да, при ввозе надо начислить и заплатить НДС.

Все импортеры товаров из стран ЕАЭС должны подавать заявление о ввозе товаров и декларацию по косвенным налогам не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором товары приняты к учету (п. 13, 20 приложения 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе). При этом импортом признается ввоз товаров в Россию. И не важно, платит компания за продукцию или получает ее бесплатно, например образцы для маркетинговых исследований. Поэтому надо заплатить НДС.

Чтобы рассчитать налоговую базу, нужно знать стоимость ввозимого товара. В приложении 18 к Договору нет особых правил, как посчитать стоимость безвозмездно полученной продукции. Поэтому надо применять общий порядок и считать базу исходя из рыночной цены.