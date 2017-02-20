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20 февраля 23 просмотра

Начислять ли НДС с бесплатных товаров из Беларуси?

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отвечает:

Да, при ввозе надо начислить и заплатить НДС.

Все импортеры товаров из стран ЕАЭС должны подавать заявление о ввозе товаров и декларацию по косвенным налогам не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором товары приняты к учету (п. 13, 20 приложения 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе). При этом импортом признается ввоз товаров в Россию. И не важно, платит компания за продукцию или получает ее бесплатно, например образцы для маркетинговых исследований. Поэтому надо заплатить НДС.

Чтобы рассчитать налоговую базу, нужно знать стоимость ввозимого товара. В приложении 18 к Договору нет особых правил, как посчитать стоимость безвозмездно полученной продукции. Поэтому надо применять общий порядок и считать базу исходя из рыночной цены.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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