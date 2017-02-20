В декабре фирма закупила товар, вычет заявила в декларации за четвертый квартал. Но поставщик изменил в программе нумерацию всех счетов-фактур, выставленных в декабре. В декларации он записал новые номера, но в документах на бумаге реквизиты не изменились. Получается, фирма в свою декларацию записала другие номера. Требовать ли у поставщика исправленные счета-фактуры и сдавать ли уточненку?
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Нет, это делать не обязательно.
Ошибка не мешает инспекторам идентифицировать продавца, покупателя, наименование товаров, их стоимость, ставку и сумму налога (п. 2 ст. 169 НК РФ). Но инспекторы могут при проверке потребовать пояснить расхождения с данными контрагента.