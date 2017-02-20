В первом квартале.
То есть в том периоде, в котором компания получила исправленный счет-фактуру (п. 1 ст. 172 НК РФ).
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
В первом квартале.
То есть в том периоде, в котором компания получила исправленный счет-фактуру (п. 1 ст. 172 НК РФ).
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