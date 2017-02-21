Безопаснее не учитывать расходы.

Потери из-за нарушения условий хранения не относятся к естественной убыли (Методические рекомендации, утв. приказом Минэкономразвития России от 31.03.03 № 95). Значит, списать товары можно как прочие расходы (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ). То есть без учета норм. Правда, доказывать обоснованность затрат удается только в суде (постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.02.15 № 15АП-23195/2014).

Учитывая, что на складе не было отопления, спорить с налоговиками рискованно. Безопаснее все потери, расходы на утилизацию, вывоз или ликвидацию списать за счет чистой прибыли.

Чтобы списать технику, надо собрать комиссию. Состав утверждает руководитель в приказе. Комиссия должна провести инвентаризацию, а по ее итогам оформить опись и акт. Затем руководитель издаст приказ о списании техники. Далее нужно оформить акт о списании. За основу можно взять форму ТОРГ-16. В документе надо отразить даты поступления и списания товаров, количество, причину порчи.

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