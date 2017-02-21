Возможно два варианта.

Административный штраф можно отнести к прочим расходам (п. 11 ПБУ 10/99). А значит, отразить по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы». Проводку делают на дату, когда трудинспекция приняла постановление о штрафе. При таком способе учета штраф надо отразить в строке «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах (утв. приказом Минфина России от 02.07.10 № 66н).

В то же время штраф трудинспекции можно учитывать как налоговый. То есть сразу списать на счет 99 (п. 83 Положения, утв. приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н). Ошибкой это не будет. В этом случае штраф надо записать в строку «Прочее» отчета. Выбранный способ стоит зафиксировать в учетной политике.

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