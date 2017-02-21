Нет, инспекторы не правы.

Транспортный налог платят компании, на которых зарегистрированы автомобили (ст. 357 НК РФ). Это касается и тех компаний, которые приобрели машины в лизинг.

С машин со средней стоимостью более 3 млн рублей налог надо считать с повышающим коэффициентом (п. 2 ст. 362 НК РФ). Его размер зависит от средней стоимости машины и года ее выпуска. На 1,1 нужно увеличить налог за автомобили со средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с выпуска которых прошло от двух до трех лет. Число лет считают с года выпуска.

Список дорогих автомобилей ежегодно публикует Минпромторг на сайте minpromtorg.gov.ru в разделе «Перечни и реестры». В этом списке есть автомобиль Toyota Land Cruiser 200, с года выпуска которого прошло от двух до трех лет. В 2016 году с момента выпуска автомобиля прошло менее двух лет (письмо Минфина России от 12.02.15 № 03-05-05-04/6188). Поэтому при расчете налога коэффициент не применяется.