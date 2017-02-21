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21 февраля 32 просмотра

В прошлом году приобрели в лизинг автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Машина 2015 года выпуска. Зарегистрировали ее на организацию. Налог за 2016 год фирма посчитала без коэффициента, так как машине еще нет двух лет. Но инспекция требует увеличить налог на коэффициент 1,1, так как считает, что с выпуска прошло более двух лет. Налоговики правы?

отвечает:

Нет, инспекторы не правы.

Транспортный налог платят компании, на которых зарегистрированы автомобили (ст. 357 НК РФ). Это касается и тех компаний, которые приобрели машины в лизинг.

С машин со средней стоимостью более 3 млн рублей налог надо считать с повышающим коэффициентом (п. 2 ст. 362 НК РФ). Его размер зависит от средней стоимости машины и года ее выпуска. На 1,1 нужно увеличить налог за автомобили со средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с выпуска которых прошло от двух до трех лет. Число лет считают с года выпуска.

Список дорогих автомобилей ежегодно публикует Минпромторг на сайте minpromtorg.gov.ru в разделе «Перечни и реестры». В этом списке есть автомобиль Toyota Land Cruiser 200, с года выпуска которого прошло от двух до трех лет. В 2016 году с момента выпуска автомобиля прошло менее двух лет (письмо Минфина России от 12.02.15 № 03-05-05-04/6188). Поэтому при расчете налога коэффициент не применяется.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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