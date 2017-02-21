НДФЛ надо заплатить в инспекцию подразделения, а упрощенный налог — в инспекцию по месту жительства директора.

За работников подразделения компании платят НДФЛ по месту учета обособленного офиса (п. 7 ст. 226 НК РФ). В эту же налоговую надо сдать справки 2-НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК РФ).

Для налога на упрощенке действуют другие правила. Компания платит налог по своему местонахождению (п. 6 ст. 346.21 НК РФ). То есть в налоговую, в которой зарегистрирован головной офис. Этот порядок не зависит от того, есть у компании подразделения или нет.