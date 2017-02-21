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21 февраля 47 просмотров

Компания на упрощенке. Зарегистрировала фирму по месту жительства директора в Санкт-Петербурге. А основную деятельность ведут в подразделении тоже в Питере, но по другому адресу. В какую инспекцию платить НДФЛ и упрощенный налог?

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отвечает:

НДФЛ надо заплатить в инспекцию подразделения, а упрощенный налог — в инспекцию по месту жительства директора.

За работников подразделения компании платят НДФЛ по месту учета обособленного офиса (п. 7 ст. 226 НК РФ). В эту же налоговую надо сдать справки 2-НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК РФ).

Для налога на упрощенке действуют другие правила. Компания платит налог по своему местонахождению (п. 6 ст. 346.21 НК РФ). То есть в налоговую, в которой зарегистрирован головной офис. Этот порядок не зависит от того, есть у компании подразделения или нет.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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