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21 февраля 56 просмотров

На камералке декларации по НДС инспекторы затребовали копии счетов-фактур, накладных и другие бумаги. Их объем более тысячи листов. Вправе ли фирма отсканировать документы и принести электронные копии на флешке?

отвечает:

Представлять документы на флешке рискованно.

Электронные документы можно сдать только через интернет или личный кабинет на сайте ФНС. И только если они составлены по утвержденным форматам (п. 2 ст. 93 НК РФ). Например, утвержденные форматы есть у счетов-фактур, первички на отгрузку товара или выполнение работ (приказы ФНС России от 30.11.15 № ММВ-7-10/551@, от 30.11.15 № ММВ-7-10/552@ , от 04.03.15 № ММВ-7-6/93@).

ФНС разрешает отправить по электронке некоторые документы, у которых нет утвержденных форматов (письмо ФНС России от 23.11.15 № ЕД-4-2/20421). Например, договоры и таможенные накладные. Документы надо отсканировать и приложить к описи, формат которой утвердила ФНС (приказ от 29.06.12 № ММВ-7-6/465@). Сканы надо заверить электронной подписью.

В кодексе нет правил, которые разрешают передать электронные документы на флешке или диске. Инспекторы посчитают их непредставленными и оштрафуют компанию на 200 рублей за каждый документ (п. 1 ст. 126 НК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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