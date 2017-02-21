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21 февраля 29 просмотров

Куда сдавать аудиторское заключение?

отвечает:

Аудиторское заключение надо сдать в отделение статистики (п. 2 ст. 18 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Сдавать заключение в инспекцию закон не требует. К тому же оно не входит в состав отчетности. Так считают и в Минфине (письмо от 30.01.13 № 03-02-07/1/1724). Такого же мнения придерживаются некоторые инспекторы на местах (письмо УФНС России по г. Москве от 20.01.14 № 16–15/003855). Но на практике часто налоговики просят документ. Поэтому безопаснее уточнить в своей инспекции, нужно ли им заключение.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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