Куда сдавать аудиторское заключение?

Аудиторское заключение надо сдать в отделение статистики (п. 2 ст. 18 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Сдавать заключение в инспекцию закон не требует. К тому же оно не входит в состав отчетности. Так считают и в Минфине (письмо от 30.01.13 № 03-02-07/1/1724). Такого же мнения придерживаются некоторые инспекторы на местах (письмо УФНС России по г. Москве от 20.01.14 № 16–15/003855). Но на практике часто налоговики просят документ. Поэтому безопаснее уточнить в своей инспекции, нужно ли им заключение.