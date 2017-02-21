Когда сдавать аудиторское заключение?

Заключение нужно сдать вместе с отчетностью. А если компания провела аудит позже 31 марта, то в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за его датой, но не позднее 31 декабря 2017 года (п. 2 ст. 18 закона № 402-ФЗ). Если компания сдаст в статистику отчетность без заключения, ее могут оштрафовать на 5000 рублей, а руководителя — на 500 рублей. Штрафовать за нарушение будут по статье 19.7 КоАП РФ (письмо Росстата от 16.02.16 № 13-13-2/28-СМИ). Такой же штраф возможен, если компания сдаст аудиторское заключение с опозданием.