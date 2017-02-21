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№4
21 февраля 32 просмотра

Какие документы можно сдать в налоговую через интернет?

Формы по теме

отвечает:

Документы можно представить через интернет, если они составлены в электронном виде по установленным форматам.

Форматы утверждены для документов о передаче товаров, о передаче результатов работ, об оказании услуг, счетов-фактур, журнала учета счетов-фактур, книги покупок и продаж, описи документов (утв. приказами ФНС России от 30.11.15 № ММВ-7-10/551@, от 30.11.15 № ММВ-7-10/552@, от 04.03.15 № ММВ-7-6/93@, от 29.06.12 № ММВ-7-6/465).

В виде сканированных копий компания вправе представить договор, спецификацию, расчет цены, акт приемки-сдачи работ (услуг), счет-фактуру, товарно-транспортную и товарную накладную, таможенную декларацию. Этот перечень закрыт. Другие документы можно представить только в бумажном виде (письмо ФНС России от 09.02.16 № ЕД-4-2/1984).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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