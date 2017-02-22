Нет, не вправе. Сотрудник должен получить в инспекции новое уведомление на вычет. Инспекторы выдадут второе уведомление на расходы по обучению ребенка (приказ ФНС России от 27.10.15 № ММВ-7-11/473). Затем сотруднику надо обратиться с заявлением в компанию.

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