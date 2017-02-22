Сотрудник в январе 2017 года заплатил за свою учебу в вузе и принес уведомление на социальный вычет из инспекции. Недавно он оплатил обучение ребенка на курсах рисования. Вправе ли фирма предоставить вычет на учебу ребенка на основании того уведомления, которое работник принес в январе?
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Нет, не вправе. Сотрудник должен получить в инспекции новое уведомление на вычет. Инспекторы выдадут второе уведомление на расходы по обучению ребенка (приказ ФНС России от 27.10.15 № ММВ-7-11/473). Затем сотруднику надо обратиться с заявлением в компанию.
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