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22 февраля 20 просмотров

Сотрудник в январе 2017 года заплатил за свою учебу в вузе и принес уведомление на социальный вычет из инспекции. Недавно он оплатил обучение ребенка на курсах рисования. Вправе ли фирма предоставить вычет на учебу ребенка на основании того уведомления, которое работник принес в январе?

отвечает:

Нет, не вправе. Сотрудник должен получить в инспекции новое уведомление на вычет. Инспекторы выдадут второе уведомление на расходы по обучению ребенка (приказ ФНС России от 27.10.15 № ММВ-7-11/473). Затем сотруднику надо обратиться с заявлением в компанию.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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