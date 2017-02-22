Пособие надо посчитать из доходов за 2015 – 2016 годы. Но если сотруднице выгодно, она может заменить годы в расчетном периоде.

Пособие по уходу считают из доходов за два года, предшествующих периоду, когда сотрудница уходит в отпуск (ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Новый отпуск — это новый страховой случай. В прошлом году брали в расчет 2014–2015 годы. В 2017 году пособие надо посчитать из доходов за 2015–2016годы. А значит, размер ежемесячных выплат может отличаться. Так как сотрудница в 2016 году была в отпуске по уходу, она вправе заменить годы для расчета, если из-за этого увеличится пособие. Если пособие не увеличится, то менять годы не надо.