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22 февраля 34 просмотра

Сотрудница в середине 2016 года ушла в отпуск по уходу за ребенком. Пособие рассчитала из доходов за 2014–2015 годы. В начале года она вышла на работу, а сейчас хочет снова оформить отпуск и получать пособие. Из доходов за какой период посчитать детские?

отвечает:

Пособие надо посчитать из доходов за 2015 – 2016 годы. Но если сотруднице выгодно, она может заменить годы в расчетном периоде.

Пособие по уходу считают из доходов за два года, предшествующих периоду, когда сотрудница уходит в отпуск (ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Новый отпуск — это новый страховой случай. В прошлом году брали в расчет 2014–2015 годы. В 2017 году пособие надо посчитать из доходов за 2015–2016годы. А значит, размер ежемесячных выплат может отличаться. Так как сотрудница в 2016 году была в отпуске по уходу, она вправе заменить годы для расчета, если из-за этого увеличится пособие. Если пособие не увеличится, то менять годы не надо.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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