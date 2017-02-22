Комиссию надо учесть в составе выручки. Удержать НДС потребуется, если предприниматель оказывает услуги на территории РФ.

Агент учитывает в доходах только комиссию (подп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ). Доходы надо признать на дату поступления денег на счет за проданные билеты, даже если агент утвердит отчет позже (письмо Минфина России от 21.11.12 № 03-11-06/2/140).

Что касается НДС, то фирма будет выполнять функции налогового агента, только если перевозчик оказывает услуги на территории РФ. НДС облагаются услуги, местом реализации которых считается наша страна (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). Предприниматель не зарегистрирован на территории РФ. Считается, что услуги по перевозке он оказывает на территории нашей страны, если пункты назначения или отправления расположены в России. Из доходов клиента потребуется удержать НДС и подать декларацию. Так как компания на упрощенке, отчитаться можно на бумаге.

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