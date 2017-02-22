Да, вправе.

Иностранцы с патентом вправе зачесть уплаченные авансы в счет налога, который работодатель удерживает из их доходов (п. 6 ст. 227.1 НК РФ). Для этого сотрудник пишет заявление и прикладывает к нему документы, подтверждающие уплату НДФЛ. Затем работодатель должен получить уведомление из инспекции, подтверждающее право на уменьшение налога.

Иностранцы платят фиксированные авансы до начала срока, на который выдается или продлевается патент (п. 4 ст. 227.1 НК РФ). Работники правильно перечислили деньги в декабре 2016 года. А поскольку платили они за 2017 год, на эти авансы надо уменьшать налог в текущем периоде. Это подтвердили в Минфине.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>