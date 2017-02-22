Наши сайты
Подарки и скидки здесь!
Журнал, справочная система и сервисы
№5
Март

В свежем «Главбухе»

Детские вычеты '2017: схемы, размеры и как предоставлять

Подписка
Подарки и скидки здесь!
№5
22 февраля 25 просмотров

В компании работают несколько иностранцев с патентами на работу. Чтобы продлить патент на 2017 год, иностранцы уплатили НДФЛ за январь и февраль в 2016 году. Написали заявление и приложили к нему платежки от декабря 2016 года. Вправе ли фирма уменьшить на эти суммы налог в 2017 году?

Формы по теме

отвечает:

Да, вправе.

Иностранцы с патентом вправе зачесть уплаченные авансы в счет налога, который работодатель удерживает из их доходов (п. 6 ст. 227.1 НК РФ). Для этого сотрудник пишет заявление и прикладывает к нему документы, подтверждающие уплату НДФЛ. Затем работодатель должен получить уведомление из инспекции, подтверждающее право на уменьшение налога.

Иностранцы платят фиксированные авансы до начала срока, на который выдается или продлевается патент (п. 4 ст. 227.1 НК РФ). Работники правильно перечислили деньги в декабре 2016 года. А поскольку платили они за 2017 год, на эти авансы надо уменьшать налог в текущем периоде. Это подтвердили в Минфине.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Как вы учитываете канцтовары?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.