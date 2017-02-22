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№5
22 февраля 23 просмотра

Можно ли отказать в приеме на работу менеджеру без водительских прав?

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отвечает:

Да, можно, но при определенных условиях.

Компания сама устанавливает перечень деловых качеств и обязанности к должности. Все требования нужно закрепить в должностной инструкции. Например, можно требовать наличие прав, если работа менеджера связана с разъездами по точкам продаж, а компания обеспечивает работника машиной. Если такая обязанность есть в должностной инструкции, то компания может отказать претенденту без водительского удостоверения. Это подтверждают и судьи (апелляционное определение Московского городского суда от 12.08.15 № 33–22515/2015).

Здесь есть важная деталь. Компания не вправе отказать кандидату на должность менеджера в связи с отсутствием у него личного автомобиля. Условие о наличии машины не относится к деловым качествам сотрудника и носит дискриминационный характер. А это запрещено (ст. 3 ТК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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