Да, можно, но при определенных условиях.

Компания сама устанавливает перечень деловых качеств и обязанности к должности. Все требования нужно закрепить в должностной инструкции. Например, можно требовать наличие прав, если работа менеджера связана с разъездами по точкам продаж, а компания обеспечивает работника машиной. Если такая обязанность есть в должностной инструкции, то компания может отказать претенденту без водительского удостоверения. Это подтверждают и судьи (апелляционное определение Московского городского суда от 12.08.15 № 33–22515/2015).

Здесь есть важная деталь. Компания не вправе отказать кандидату на должность менеджера в связи с отсутствием у него личного автомобиля. Условие о наличии машины не относится к деловым качествам сотрудника и носит дискриминационный характер. А это запрещено (ст. 3 ТК РФ).