Да, сотрудник обязан возместить ущерб, который причинил работодателю (ст. 238 ТК РФ). Штрафы относятся к такому ущербу (письмо Роструда от 19.10.06 № 1746-6-1).

Обычно водители не несут полную материальную ответственность. Поэтому взыскать можно сумму в пределах среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ). Впрочем, один штраф вряд ли превысит средний заработок водителя. Самый большой «фотоштраф», который может прийти на компанию, — 5000 рублей (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ).

Штраф можно взыскать только по письменному распоряжению директора. Оформить распоряжение надо не позднее месяца со дня, когда пришла штрафная квитанция (ст. 248 ТК РФ). При этом на каждый штраф нужно свое распоряжение. Ведь это разные случаи ущерба.

Общий размер всех удержаний в месяц, включая автоштрафы, не должен превышать 20 процентов зарплаты (ст. 138 ТК РФ).