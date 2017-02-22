В данном случае фирма вправе учесть всю сумму в декабре 2016 года.

Лизинговые платежи относятся к прочим расходам (подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ). Признают их на одну из дат: в момент расчетов по условиям договора, на дату получения документов, на основании которых компания перечисляет деньги, или последнее число отчетного либо налогового периода (подп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ). Если график платежей неравномерный, признавать расходы надо в фактическом размере согласно этому документу (письмо ФНС России от 17.08.09 № 3-2-13/179).