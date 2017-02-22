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№5
22 февраля 27 просмотров

В декабре 2016 года взяли основное средство в лизинг. В первый месяц заплатили 400 тыс. рублей. Далее авансовые платежи составляют 73 тыс. рублей в месяц. Инспекторы говорят, что первый платеж надо учесть равномерно, в течение срока договора. Вправе ли фирма учесть 400 тыс. рублей при расчете налога за 2016 год?

отвечает:

В данном случае фирма вправе учесть всю сумму в декабре 2016 года.

Лизинговые платежи относятся к прочим расходам (подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ). Признают их на одну из дат: в момент расчетов по условиям договора, на дату получения документов, на основании которых компания перечисляет деньги, или последнее число отчетного либо налогового периода (подп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ). Если график платежей неравномерный, признавать расходы надо в фактическом размере согласно этому документу (письмо ФНС России от 17.08.09 № 3-2-13/179).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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