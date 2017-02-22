Мы считаем, что удержанную сумму можно списать.

Компания учитывает во внереализацонных расходах штрафы, пени и неустойки, предусмотренные договором (подп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ). Именно к таким тратам относится сумма, которую перевозчик удержал за возврат билета (письмо Минфина России от 29.11.11 № 03-03-06/1/786). Сотрудник не поехал в командировку по причинам, которые не зависели ни от него, ни от компании. Значит, затраты обоснованы. Чтобы это подтвердить, надо издать приказ руководителя об отмене командировки. А в нем записать, почему поездка не состоялась.