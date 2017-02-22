Наши сайты
Подарки и скидки здесь!
Журнал, справочная система и сервисы
№5
Март

В свежем «Главбухе»

Чиновники впервые разъяснили, как сдавать новый расчет по взносам

Подписка
Подарки и скидки здесь!
№5
22 февраля 19 просмотров

Сотрудник должен был лететь в командировку. Компания купила билет на самолет и забронировала гостиницу. Работник в командировку не поехал. Он заболел. В служебную поездку направили другого сотрудника. Билет вернули, но перевозчик удержал часть стоимости. Вправе ли фирма списать эту сумму?

отвечает:

Мы считаем, что удержанную сумму можно списать.

Компания учитывает во внереализацонных расходах штрафы, пени и неустойки, предусмотренные договором (подп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ). Именно к таким тратам относится сумма, которую перевозчик удержал за возврат билета (письмо Минфина России от 29.11.11 № 03-03-06/1/786). Сотрудник не поехал в командировку по причинам, которые не зависели ни от него, ни от компании. Значит, затраты обоснованы. Чтобы это подтвердить, надо издать приказ руководителя об отмене командировки. А в нем записать, почему поездка не состоялась.

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Как вы учитываете канцтовары?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.