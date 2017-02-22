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Март

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Легко понять, откуда взялась такая сумма налога по упрощенке

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№5
22 февраля 14 просмотров

Директор планирует встречу, на которой он подпишет договор с крупным контрагентом. Хочет устроить деловой обед. Выручки у нее пока нет. Вправе ли фирма учесть такие расходы?

отвечает:

Да, как представительские расходы.

Их можно списать независимо от выручки, в пределах 4 процентов от затрат на оплату труда (п. 2 ст. 264 НК РФ).

Кодекс не устанавливает конкретный перечень подтверждающих документов. Главное, чтобы из документов следовало, что расходы обоснованы. Например, можно составить план мероприятия, в котором записать цели, место, дату проведения, список контрагентов и сотрудников компании, которые будут участвовать в деловом обеде. Когда компания проведет мероприятие, надо составить отчет (письмо Минфина России от 10.04.14 № 03-03-РЗ/16288). В нем нужно отразить результаты встречи. Кроме того, к отчету нужно приложить документы, подтверждающие затраты — чеки, накладные и т. д

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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