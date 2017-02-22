Да, как представительские расходы.

Их можно списать независимо от выручки, в пределах 4 процентов от затрат на оплату труда (п. 2 ст. 264 НК РФ).

Кодекс не устанавливает конкретный перечень подтверждающих документов. Главное, чтобы из документов следовало, что расходы обоснованы. Например, можно составить план мероприятия, в котором записать цели, место, дату проведения, список контрагентов и сотрудников компании, которые будут участвовать в деловом обеде. Когда компания проведет мероприятие, надо составить отчет (письмо Минфина России от 10.04.14 № 03-03-РЗ/16288). В нем нужно отразить результаты встречи. Кроме того, к отчету нужно приложить документы, подтверждающие затраты — чеки, накладные и т. д