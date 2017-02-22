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Чем ваша годовая отчетность отличается от прежней — бухгалтерские ребусы

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22 февраля 25 просмотров

В 2014 году заплатили НДС с аванса. В 2015 году расторгли договор, так как контрагент стал банкротом. В прошлом году суд обязал компанию вернуть аванс. Деньги вернули в марте 2016 года. Можно ли принять к вычету НДС, уплаченный с аванса в 2014 году?

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отвечает:

Фирма вправе принять налог к вычету.

Компания платит НДС с полученного аванса (подп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ). Исчисленный налог можно принять к вычету на дату, когда компания отгрузит товары или расторгнет договор с покупателем и вернет аванс (п. 5 ст. 171 НК РФ, письмо Минфина России от 12.11.15 № 03-07-11/65164).

НДС с возвращенного аванса можно принять к вычету в течение года (п. 4 ст. 172 НК РФ). Опрошенные налоговики считают, что этот срок считают с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором компания расторгла договор и вернула деньги. В данном случае — с 1 апреля 2016 года. А подать декларацию с вычетами надо не позднее 1 апреля 2017 года. То есть самая поздняя декларация, в которой можно показать вычет, — за четвертый квартал 2016 года. Срок отчетности за этот период уже прошел. Поэтому безопаснее подать уточненку.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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