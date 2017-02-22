Списать сбор можно полностью.

На упрощенке торговый сбор учитывают по-разному в зависимости от объекта.

На объекте «доходы» на перечисленный сбор можно уменьшить налог к уплате, посчитанный только с доходов от торговой деятельности (п. 8 ст. 346.21 НК РФ). Если компания получает выручку от двух видов бизнеса, нужно вести раздельный учет (письмо Минфина России от 23.07.15 № 03-11-09/42494).

На упрощенке с объектом «доходы минус расходы» сбор учитывают в расходах (подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Причем на уплаченный сбор можно уменьшить все доходы. Раздельный учет по видам деятельности вести не надо. Это подтверждают специалисты Минфина России в письме от 30.10.15 № 03-11-06/2/62729.