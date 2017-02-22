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22 февраля 15 просмотров

Фирма на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». Ремонтирует климатическое оборудование. Весной планирует продавать технику. Откроет для этого магазин. Будет платить торговый сбор. На уплаченный сбор можно уменьшить только доходы от продажи техники или всю выручку?

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отвечает:

Списать сбор можно полностью.

На упрощенке торговый сбор учитывают по-разному в зависимости от объекта.

На объекте «доходы» на перечисленный сбор можно уменьшить налог к уплате, посчитанный только с доходов от торговой деятельности (п. 8 ст. 346.21 НК РФ). Если компания получает выручку от двух видов бизнеса, нужно вести раздельный учет (письмо Минфина России от 23.07.15 № 03-11-09/42494).

На упрощенке с объектом «доходы минус расходы» сбор учитывают в расходах (подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Причем на уплаченный сбор можно уменьшить все доходы. Раздельный учет по видам деятельности вести не надо. Это подтверждают специалисты Минфина России в письме от 30.10.15 № 03-11-06/2/62729.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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