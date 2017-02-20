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20 февраля 14 просмотров

Как заполнить РСВ-1, если сотрудник работал по трудовому договору и на ГПД?

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отвечает:

В отношении сотрудника по трудовому договору и на ГПД укажите в РСВ-1 периоды работы в отдельных строках по каждому виду договоров. Период работы по договору подряда заполните с кодом «ДОГОВОР» или «НЕОПЛДОГ». Этот код ставьте в графе 7 подраздела 6.8. Другие подсказки, чтобы сдать последний РСВ-1 за 2016 год, читайте в рекомендации. Там же смотрите готовый пример заполнения.

Сдают форму РСВ-1 ПФР все страхователи:

  • организации (в т. ч. иностранные, работающие в России) и их обособленные подразделения;
  • индивидуальные предприниматели;
  • адвокаты, частные детективы, частные нотариусы.

То есть все те, у кого есть застрахованные лица. А именно:

  • сотрудники, которые работают на основании трудовых договоров;
  • генеральный директор – единственный учредитель;
  • физлица – исполнители по гражданско-правовым договорам (например, подряда или оказания услуг).

Отчет сдавайте независимо от того, вела организация деятельность в отчетном периоде или нет. Не важно, начисляли ли застрахованным лицам зарплату и иные выплаты.

Не сдают форму РСВ-1 ПФР лишь предприниматели (адвокаты, детективы, нотариусы), у которых нет сотрудников. Ведь таких бизнесменов страхователями не признают.

Это следует из пункта 1 части 9 статьи 15 и пункта 1 статьи 5 Закона от 24 июля 2009 № 212-ФЗ., статьи 1пункта 1 статьи 8 и статьи 15 Закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ и пункта 1 статьи 7 Закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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