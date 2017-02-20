В отношении сотрудника по трудовому договору и на ГПД укажите в РСВ-1 периоды работы в отдельных строках по каждому виду договоров. Период работы по договору подряда заполните с кодом «ДОГОВОР» или «НЕОПЛДОГ». Этот код ставьте в графе 7 подраздела 6.8. Другие подсказки, чтобы сдать последний РСВ-1 за 2016 год, читайте в рекомендации. Там же смотрите готовый пример заполнения.

Сдают форму РСВ-1 ПФР все страхователи:

организации (в т. ч. иностранные, работающие в России) и их обособленные подразделения;

индивидуальные предприниматели;

адвокаты, частные детективы, частные нотариусы.

То есть все те, у кого есть застрахованные лица. А именно:

сотрудники, которые работают на основании трудовых договоров;

генеральный директор – единственный учредитель;

физлица – исполнители по гражданско-правовым договорам (например, подряда или оказания услуг).

Отчет сдавайте независимо от того, вела организация деятельность в отчетном периоде или нет. Не важно, начисляли ли застрахованным лицам зарплату и иные выплаты.

Не сдают форму РСВ-1 ПФР лишь предприниматели (адвокаты, детективы, нотариусы), у которых нет сотрудников. Ведь таких бизнесменов страхователями не признают.

Это следует из пункта 1 части 9 статьи 15 и пункта 1 статьи 5 Закона от 24 июля 2009 № 212-ФЗ., статьи 1, пункта 1 статьи 8 и статьи 15 Закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ и пункта 1 статьи 7 Закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ.