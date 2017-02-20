В отношении сотрудника по трудовому договору и на ГПД укажите в РСВ-1 периоды работы в отдельных строках по каждому виду договоров. Период работы по договору подряда заполните с кодом «ДОГОВОР» или «НЕОПЛДОГ». Этот код ставьте в графе 7 подраздела 6.8. Другие подсказки, чтобы сдать последний РСВ-1 за 2016 год, читайте в рекомендации. Там же смотрите готовый пример заполнения.
Сдают форму РСВ-1 ПФР все страхователи:
- организации (в т. ч. иностранные, работающие в России) и их обособленные подразделения;
- индивидуальные предприниматели;
- адвокаты, частные детективы, частные нотариусы.
То есть все те, у кого есть застрахованные лица. А именно:
- сотрудники, которые работают на основании трудовых договоров;
- генеральный директор – единственный учредитель;
- физлица – исполнители по гражданско-правовым договорам (например, подряда или оказания услуг).
Отчет сдавайте независимо от того, вела организация деятельность в отчетном периоде или нет. Не важно, начисляли ли застрахованным лицам зарплату и иные выплаты.
Не сдают форму РСВ-1 ПФР лишь предприниматели (адвокаты, детективы, нотариусы), у которых нет сотрудников. Ведь таких бизнесменов страхователями не признают.
Это следует из пункта 1 части 9 статьи 15 и пункта 1 статьи 5 Закона от 24 июля 2009 № 212-ФЗ., статьи 1, пункта 1 статьи 8 и статьи 15 Закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ и пункта 1 статьи 7 Закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ.