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21 февраля 25 просмотров

Что делать с остаточной амортизацией при покупке ОС?

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отвечает:

Что делать с остаточной амортизацией при покупке ОС, зависит от того, каким методом она начисляется (линейным или нелинейным). Если это линейный метод, то СПИ можно определять с учетом срока фактического использования этого объекта предыдущими собственниками. То есть продолжить считать амортизацию, как она считалась у продавца. О том, что делать при нелинейном методе, читайте в рекомендации.

Имущество можно отнести в состав основных средств, только если оно соответствует определенным критериям. При этом важно учитывать, что до тех пор, пока объект не отражен на счете 01 или на счете 03, основным средством он не будет. До этого момента стоимость имущества учитывайте в составе вложений во внеоборотные активы, то есть на счете 08. Все это следует из пунктов 4 и 5 ПБУ 6/01 и Инструкции к плану счетов.

Чтобы принять объекты, которые впоследствии будут учтены как основные средства, нужно создать отдельную комиссию приказом руководителя. Такая комиссия определит:

  • соответствует ли объект техническим условиям и можно ли ввести его в эксплуатацию;
  • нужно ли доводить или дорабатывать объект до состояния, пригодного к использованию.

Такой порядок следует из указаний, утвержденных постановлением Госкомстата России от 21 января 2003 № 7.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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