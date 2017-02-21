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21 февраля 34 просмотра

Как оплачивать переработку, если с сотрудником заключен договор о ненормированном рабочем дне?

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отвечает:

Переработка при ненормированном рабочем дне не оплачивается. Сотруднику за такую работу положено дополнительное время отдыха (дополнительный отпуск). При этом, привлекая сотрудников к сверхурочной работе, помните о следующих ограничениях.

Для некоторых категорий сотрудников сверхурочной будет работа, превышающая по продолжительности сокращенную неделю или смену (ст. 99 ТК РФ).

Это относится к сотрудникам, которым администрация обязана установить сокращенное рабочее время. А именно:
– несовершеннолетним (ст. 92 ТК РФ);
– инвалидам (ст. 92 ТК РФ);
– сотрудникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3-й или 4-й степени или опасным условиям труда занятым на производствах с вредными и опасными условиями труда (ст. 92 ТК РФ);
– женщинам, работающим в районах Крайнего Севера (ст. 320 ТК РФ);
– педагогам (ст. 333 ТК РФ);
– медработникам (ст. 350 ТК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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