Переработка при ненормированном рабочем дне не оплачивается. Сотруднику за такую работу положено дополнительное время отдыха (дополнительный отпуск). При этом, привлекая сотрудников к сверхурочной работе, помните о следующих ограничениях.

Для некоторых категорий сотрудников сверхурочной будет работа, превышающая по продолжительности сокращенную неделю или смену (ст. 99 ТК РФ).

Это относится к сотрудникам, которым администрация обязана установить сокращенное рабочее время. А именно:

– несовершеннолетним (ст. 92 ТК РФ);

– инвалидам (ст. 92 ТК РФ);

– сотрудникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3-й или 4-й степени или опасным условиям труда занятым на производствах с вредными и опасными условиями труда (ст. 92 ТК РФ);

– женщинам, работающим в районах Крайнего Севера (ст. 320 ТК РФ);

– педагогам (ст. 333 ТК РФ);

– медработникам (ст. 350 ТК РФ).