На каждую ставку НДФЛ, заполните новый лист 6-НДФЛ с разделом 1. А раздел 2 не делите. Все даты, суммы выплат и удержанного НДФЛ вы занесете в раздел 2 в хронологическом порядке без деления по ставкам. Читайте подробно в рекомендации, как верно заполнить годовой 6-НДФЛ. Тут же найдете примеры заполнения на цифрах и решения для переходящих выплат.

Важно: если организация изменила местонахождение и встала на налоговый учет по новому адресу, учтите следующее. В налоговую инспекцию по новому месту учета подайте отдельные расчеты:

по строму коду ОКТМО – за период до постановки на учет по новому местонахождению;

по новому коду ОКТМО – за период после постановки на учет по новому местонахождению.

При этом КПП в таких расчетах везде ставьте новый. Об этом сказано в письме ФНС России от 27 декабря 2016 № БС-4-11/25114, которое довели до сведения всех инспекций.

Если данные какого-либо раздела не умещаются на одной странице, отразите их в дополнительных страницах. Итоговые показатели раздела укажите только на последней странице.

Все страницы составленного расчета пронумеруйте по порядку: «001», «002», «003» и т. д. Любые поля, где приводят ту или иную сумму (например, размер дохода, выплаченного работникам), должны быть заполнены. Если у организации не было выплат, в них вместо прочерков проставьте «0». В строках, где есть ячейки для копеек (например, 020 и 030 раздела 1, 130 раздела 2), укажите суммы в рублях и копейках.

Такие правила прописаны в пунктах 1.2–1.12 Порядка, утвержденного приказом ФНС России от 14 октября 2015 г. № ММВ-7-11/450.