Нет, нельзя. Если убыток за 2015 год превышает прибыль, полученную в 2016 году, дивиденды по итогам 2016 года организация выплачивать не вправе. Подробнее о выплате дивидендов читайте в рекомендации.

Любой доход, распределенный пропорционально взносам участников, акционеров за счет чистой прибыли организации, признают дивидендами. Дивидендами могут быть и доходы, полученные от источников за рубежом. Все это следует из пункта 1 статьи 43 Налогового кодекса РФ.

Но есть исключения. В пункте 2 той же статьи 43 Налогового кодекса РФ указано, что дивидендами не является. А именно выплаты: