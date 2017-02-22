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Три опасных показателя в декларации по прибыли

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22 февраля 42 просмотра

Можно ли выплатить дивиденды, если убыток 2015 года превышает прибыль 2016 года?

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отвечает:

Нет, нельзя. Если убыток за 2015 год превышает прибыль, полученную в 2016 году, дивиденды по итогам 2016 года организация выплачивать не вправе. Подробнее о выплате дивидендов читайте в рекомендации.

Любой доход, распределенный пропорционально взносам участников, акционеров за счет чистой прибыли организации, признают дивидендами. Дивидендами могут быть и доходы, полученные от источников за рубежом. Все это следует из пункта 1 статьи 43 Налогового кодекса РФ.

Но есть исключения. В пункте 2 той же статьи 43 Налогового кодекса РФ указано, что дивидендами не является. А именно выплаты:

  • при ликвидации организации, не превышающие взнос акционера или участника в уставный (складочный) капитал;
  • по акциям самой организации, переданным в собственность ее акционерам, участникам;
  • единственному участнику – некоммерческой организации, не связанной с предпринимательской деятельностью.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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