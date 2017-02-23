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23 февраля 21 просмотр

Командированные сотрудники едут до аэропорта на такси. Водители оформляют бланки по-разному. Некоторые пишут «Перевозчик», другие — «Исполнитель» и т. п. Можно ли учесть расходы по таким документам?

отвечает:

Фирма вправе учесть расходы.

Компания вправе учитывать расходы на такси для командированных сотрудников (письмо Минфина России от 14.06.13 № 03-03-06/1/22223). Если работники постоянно добираются до аэропорта на такси, то условие об оплате таких услуг стоит закрепить в трудовом или коллективном договоре. Затраты надо подтвердить, например, бланком строгой отчетности. Его форма утверждена только для туристических, ветеринарных и страховых организаций. По остальным услугам бланк надо разработать самим.

Форма документа может быть любой. Главное, чтобы в ней были все обязательные реквизиты. Обязательные реквизиты для такси перечислены в приложении 5 к Правилам (утв. постановлением Правительства РФ от 14.02.09 № 112). В частности, на бланке необходимо предусмотреть «Наименование фрахтовщика». В нем нужно записать название перевозчика, адрес, номер телефона и ИНН. При этом не важно, как исполнитель назвал строку.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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