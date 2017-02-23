В Минфине считают, что надо составить старую форму. Но бухгалтерские программы формируют новый бланк.

По заявлению сотрудника в течение трех рабочих дней нужно выдать ему справку о доходах (п. 3 ст. 230 НК РФ, ст. 62 ТК РФ). Как считают опрошенные нами специалисты Минфина, надо составить справку на том бланке, на котором компания сдала ее в инспекцию. В 2014 году компания составляла справки по форме, утвержденной приказом ФНС России от 17.11.10 № ММВ-7-3/611.

Многие бухгалтерские программы не дают сформировать справку на старом бланке. Компания выдает работнику не копию сведений, а составляет новую справку с подписью директора или главбуха. В справке надо поставить текущую дату выдачи, а на эту дату уже отменен приказ, который утвердил старый бланк. Поэтому программы формируют новый бланк (утв. приказом ФНС России от 30.10.15 № ММВ-7-11/485).

В любом случае инспекторы не вправе отказать работнику в вычетах из-за формы справки. Главное, чтобы работодатель верно записал налоговую базу и сумму НДФЛ.

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