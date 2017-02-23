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23 февраля 23 просмотра

Сотрудник попросил 2-НДФЛ за 2014 год. Собирается заявить вычет в инспекции за этот период. По какой форме надо составить справку — по старой или новой?

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отвечает:

В Минфине считают, что надо составить старую форму. Но бухгалтерские программы формируют новый бланк.

По заявлению сотрудника в течение трех рабочих дней нужно выдать ему справку о доходах (п. 3 ст. 230 НК РФ, ст. 62 ТК РФ). Как считают опрошенные нами специалисты Минфина, надо составить справку на том бланке, на котором компания сдала ее в инспекцию. В 2014 году компания составляла справки по форме, утвержденной приказом ФНС России от 17.11.10 № ММВ-7-3/611.

Многие бухгалтерские программы не дают сформировать справку на старом бланке. Компания выдает работнику не копию сведений, а составляет новую справку с подписью директора или главбуха. В справке надо поставить текущую дату выдачи, а на эту дату уже отменен приказ, который утвердил старый бланк. Поэтому программы формируют новый бланк (утв. приказом ФНС России от 30.10.15 № ММВ-7-11/485).

В любом случае инспекторы не вправе отказать работнику в вычетах из-за формы справки. Главное, чтобы работодатель верно записал налоговую базу и сумму НДФЛ.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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