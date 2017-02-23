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У предпринимателей стало меньше обязанностей

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23 февраля 12 просмотров

Учет у индивидуального предпринимателя. Он приобрел патент на два месяца — с 1 марта по 30 апреля. В какой срок надо оплатить его?

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отвечает:

Безопаснее оплатить патент не позднее 28 апреля.

Оплатить патент надо не позднее срока его окончания (п. 2 ст. 346.51 НК РФ). В вашем случае — 30 апреля. Это выходной день. Ближайший рабочий — 2 мая. Но в мае патент уже действовать не будет. А значит, оплатить его нужно не позднее пятницы — 28 апреля. Так считают в Минфине (письмо от 07.12.15 № 03-11-09/71372). Иначе бизнесмен лишится права на патент. Тогда с доходов от этой деятельности потребуется заплатить налоги по общей системе (подп. 3 п. 6 ст. 346.45 НК РФ).

С позицией чиновников можно поспорить. Если крайний срок оплаты налога выпадает на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Поэтому предприниматель вправе оплатить патент 4 мая. Но не исключено, что такую позицию потребуется доказывать в суде. А практика пока не сложилась.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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