Да, вправе. Кодекс позволяет инспекторам требовать копии документов не только на камеральной, но и на выездной проверке. Причем независимо от объема бумаг (ст. 93 НК РФ).

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