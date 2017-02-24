На выездной проверке за 2014–2016 годы инспекция потребовала у компании копии всех договоров, накладных, актов и счетов-фактур, это почти миллион листов. Компания готова представить ревизорам оригиналы, но только в офисе. Вправе ли инспекторы настаивать на копиях?
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, вправе. Кодекс позволяет инспекторам требовать копии документов не только на камеральной, но и на выездной проверке. Причем независимо от объема бумаг (ст. 93 НК РФ).
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