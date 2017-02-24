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24 февраля 17 просмотров

В январе сотрудники ездили в командировку. Билеты на самолет купили через интернет. В маршрут-квитанциях записана старая ставка НДС на воздушные перевозки — 18 процентов. Вправе ли фирма заявить вычет по таким билетам?

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отвечает:

Заявлять вычет по билетам рискованно.

Компания вправе заявить к вычету ту сумму НДС, которая выделена в электронной маршрут-квитанции (письмо Минфина России от 30.01.15 № 03-07-11/3522). Продавец неправильно записал ставку в квитанции. С 1 июля 2015 года внутренние авиаперевозки облагаются по ставке 10, а не 18 процентов (подп. 6 п. 2 ст. 164 НК РФ). Налоговики считают такие ошибки существенными и могут снять вычет (п. 2 ст. 169 НК РФ).

В то же время есть аргументы защитить вычет. Во-первых, услуги перевозчика связаны с деятельностью компании, облагаемой НДС. Во-вторых, работник принес электронный билет, который является основанием для вычета налога. В-третьих, компания не обязана проверять, правильно ли авиаперевозчик рассчитал НДС. Если возникнет спор, то такие аргументы помогут защититься в суде (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.05.15 № Ф07-2281/2015).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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