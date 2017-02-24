Двиденды всех получателей надо записать в декларации по налогу на прибыль. А справки на бывших работников сдавать не нужно, если, кроме дивидендов, они не получали других выплат.

Акционерные общества включают сведения о дивидендах в декларацию по налогу на прибыль (п. 4 ст. 230 НК РФ). Для этого на каждого акционера, как работника, так и не работника, организация заполняет приложение 2 к декларации за год (п. 17.1 Порядка, утв. приказом ФНС России от 26.11.14 № ММВ-7-3/600@).

Сведения в декларации по налогу на прибыль заменяют информацию в справках 2-НДФЛ. Поэтому в справках на работников надо заполнить все выплаченные доходы, за исключением дивидендов по акциям. Иначе можно задвоить доходы. С таким порядком согласны и специалисты Минфина России (письмо от 02.02.15 № 03-04-06/4019).

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