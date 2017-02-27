Да, инспекторы вправе вызвать для дачи показаний любого «физика», которому могут быть известны необходимые для проверки обстоятельства (п. 1 ст. 90 НК РФ). Допрос необходим, чтобы удостовериться, что именно эти сотрудники разрабатывали проект.
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, инспекторы вправе вызвать для дачи показаний любого «физика», которому могут быть известны необходимые для проверки обстоятельства (п. 1 ст. 90 НК РФ). Допрос необходим, чтобы удостовериться, что именно эти сотрудники разрабатывали проект.
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