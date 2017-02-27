Сотрудник вправе отказаться только от показаний против самого себя, супруга и близких родственников (п. 3 ст. 90 НК РФ). В остальных случаях сотрудник обязан дать показания.
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Сотрудник вправе отказаться только от показаний против самого себя, супруга и близких родственников (п. 3 ст. 90 НК РФ). В остальных случаях сотрудник обязан дать показания.
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