Сотрудник вправе отказаться только от показаний против самого себя, супруга и близких родственников (п. 3 ст. 90 НК РФ). В остальных случаях сотрудник обязан дать показания.

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