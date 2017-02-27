В данном случае инспекторы не вправе штрафовать компанию за неуплату налога. Переплата возникла до даты недоимки, и налоговики не зачли эту сумму. Значит, у компании нет задолженности по НДС (п. 2 определения Конституционного суда РФ от 24.10.13 № 1616-О, постановление Президиума ВАС РФ от 25.12.12 № 10734/12). Подтверждает это и письмо ФНС России от 22.09.15 № СА-4-7/16633.

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