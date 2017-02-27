На выездной проверке инспекторы доначислили НДС. Фирма недавно делали сверку. В акте отражена переплата по налогу, которая перекрывает недоимку по решению. Инспекторы доначислили налог за четвертый квартал 2015 года. А переплата возникла в первом квартале 2015 года. В декабре 2016 года написали заявление о зачете 50 тыс.рублей в счет текущих платежей по НДС. Но переплата все равно сохранилась и она больше заниженного налога. Вправе ли инспекция оштрафовать за неуплату налога по статье 122 НК РФ?
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
В данном случае инспекторы не вправе штрафовать компанию за неуплату налога. Переплата возникла до даты недоимки, и налоговики не зачли эту сумму. Значит, у компании нет задолженности по НДС (п. 2 определения Конституционного суда РФ от 24.10.13 № 1616-О, постановление Президиума ВАС РФ от 25.12.12 № 10734/12). Подтверждает это и письмо ФНС России от 22.09.15 № СА-4-7/16633.
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