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№5
27 февраля 55 просмотров

Компания на общей системе. В прошлом году купила принтер у взаимозависимой компании. Поставила на учет как основное средство. Актив относится ко второй амортизационной группе. Надо ли платить налог на имущество за 2016 год и записывать стоимость принтера в декларации?

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отвечает:

Компания вправе не платить налог. А стоимость имущества надо записать в строке 270 декларации.

Компании не платят налог с имущества второй амортизационной группы (подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ). Это правило действует вне зависимости от того, когда компания приняла актив к учету и у кого купила имущество. Например, если она приобрела актив у взаимозависимой компании, то налог все равно платить не надо. Это подтверждают и специалисты Минфина России (письмо от 16.01.15 № 03-05-05-01/676).

Стоимость имущества не надо показывать по строкам 020–140 раздела 2 декларации. Здесь отражают активы, которые облагаются налогом или освобождены как льгота. Актив компании вовсе не признается объектом налогообложения. Но его стоимость нужно записать в строке 270 раздела 2 декларации. В этой строке отражают стоимость всех основных средств, за исключением тех, которые не облагаются налогом на основании подпунктов 1–7 пункта 4 статьи 374 НК РФ (подп. 15 п. 5.3 Порядка, утв. приказом ФНС России от 24.11.11 № ММВ-7-11/895).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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