Можно обратиться к поставщику, чтобы он отозвал исполнительный лист. Если поставщик откажется, то стоит обратиться в суд.

Поставщик вправе взыскать задолженность с покупателя через суд. Исполнительный лист, который суд выдает кредитору, контрагент вправе отнести судебному приставу или направить в банк должника (ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 02.10.07 № 229-ФЗ). Контрагент выбрал второй способ. В этом случае банк обязан исполнить решение суда (ч. 5 ст. 70 закона № 229-ФЗ).

Банк не обязан проверять, оплатила ли компания долг. Он должен исполнить решение по исполнительному листу. Поэтому будет снимать деньги, пока не перечислит кредитору всю сумму или пока контрагент не отзовет исполнительный лист по заявлению (ч. 10 ст. 70 закона № 229-ФЗ).

Если компания не уговорит кредитора отозвать заявление, то есть другой способ разблокировать счет — обратиться в суд с заявлением о прекращении исполнительного производства (п. 1 ст. 327 АПК РФ). Составить документ можно в свободной форме. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие, что компания оплатила долг. Суд рассмотрит заявление в течение 10 рабочих дней (п. 3 ст. 327 АПК РФ). Если суд примет решение в вашу пользу, он обяжет банк вернуть исполнительный лист (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 10.11.15 № Ф03-4713/2015).