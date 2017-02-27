Наши сайты
Подарки и скидки здесь!
Журнал, справочная система и сервисы
№5
Март

В свежем «Главбухе»

Три опасных показателя в декларации по прибыли

Подписка
Подарки и скидки здесь!
№5
27 февраля 29 просмотров

Открывают несколько филиалов в Новосибирске. Они будут относиться к разным налоговым. Куда платить НДФЛ за работников филиалов и сдавать отчетность?

Формы по теме

отвечает:

Сдавать отчетность и платить налог надо в инспекцию по месту учета каждого филиала.

Компания встает на учет по местонахождению каждого обособленного подразделения (п. 1 ст. 83 НК РФ). Кодекс требует платить НДФЛ в инспекцию каждого филиала (п. 7 ст. 226 НК РФ). Кроме того, в инспекцию обособленного офиса надо сдать справки о доходах, а также расчет 6-НДФЛ по доходам работников подразделения (п. 2 ст. 230 НК РФ).

Если компания заплатит налог в одну налоговую, инспекторы не вправе начислять пени и штрафы (письмо Минфина России от 10.10.14 № 03-04-06/51010). Но на практике они это делают и отменить доначисления удается только в суде (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11.12.14 № Ф04-12919/2014).

Если компания сдает расчет 6-НДФЛ за всех работников в головной офис, то инспекция подразделения может заблокировать расчетный счет (п. 3.2 ст. 76 НК РФ). А заодно оштрафовать на 200 рублей за каждую несданную справку или расчет 6-НДФЛ (ст. 126 НК РФ).

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Из-за чего у вас бывает переплата по НДФЛ?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.