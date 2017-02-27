Сдавать отчетность и платить налог надо в инспекцию по месту учета каждого филиала.

Компания встает на учет по местонахождению каждого обособленного подразделения (п. 1 ст. 83 НК РФ). Кодекс требует платить НДФЛ в инспекцию каждого филиала (п. 7 ст. 226 НК РФ). Кроме того, в инспекцию обособленного офиса надо сдать справки о доходах, а также расчет 6-НДФЛ по доходам работников подразделения (п. 2 ст. 230 НК РФ).

Если компания заплатит налог в одну налоговую, инспекторы не вправе начислять пени и штрафы (письмо Минфина России от 10.10.14 № 03-04-06/51010). Но на практике они это делают и отменить доначисления удается только в суде (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11.12.14 № Ф04-12919/2014).

Если компания сдает расчет 6-НДФЛ за всех работников в головной офис, то инспекция подразделения может заблокировать расчетный счет (п. 3.2 ст. 76 НК РФ). А заодно оштрафовать на 200 рублей за каждую несданную справку или расчет 6-НДФЛ (ст. 126 НК РФ).