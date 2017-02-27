Налог на вмененке компания платит с площади каждого магазина. Ставка установлена за налоговый период — квартал. Если компания закрыла магазин, считать налог надо пропорционально отработанным дням. То есть с 1-го числа квартала до подачи заявления о снятии с учета. Об этом прямо сказано в кодексе (п. 10 ст. 346.29 НК РФ).

Некоторые налоговики на местах считают, что эта норма применяется, только если компания закрывает весь бизнес, а не отдельные объекты. Из кодекса такая позиция не следует. Если инспекторы доначислят налог, решение можно обжаловать в управлении. Если УФНС не согласится снять доначисления, это можно будет сделать в суде (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 07.10.15 № А45-20552/2014).