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27 февраля 59 просмотров

Компания изготавливает пластиковые окна. Один станок сломался. Потребовалось заменить в нем несколько деталей. Оборудование приобрели еще в 2003 году, старые запчасти для него уже не выпускают. Купили более современные детали, от этого станок стал работать быстрее. Вправе ли фирма списать расходы на запчасти единовременно?

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отвечает:

Да, вправе, но не исключены споры с инспекторами.

Расходы на ремонт основных средств можно списать единовременно (п. 1 ст. 260, п. 5 ст. 272 НК РФ). А модернизация увеличивает первоначальную стоимость актива (п. 5 ст. 270, п. 2 ст. 257 НК РФ). Списать ее можно только через амортизацию (п. 1 ст. 256 НК РФ).

Новые детали, которые компания заменила, улучшили показатели работы техники. Но из-за этого ремонт не превращается в модернизацию, так как цель работ — устранить неисправности. Это подтверждает дефектная ведомость. В документе должно быть записано, в чем выявлены дефекты и какие работы необходимы для их устранения. Некоторые инспекторы считают, что любая замена деталей на более новые — это модернизация. Доказать обратное удается в суде (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 01.12.15 № А78-3907/2015).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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