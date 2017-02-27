Да, вправе, но не исключены споры с инспекторами.

Расходы на ремонт основных средств можно списать единовременно (п. 1 ст. 260, п. 5 ст. 272 НК РФ). А модернизация увеличивает первоначальную стоимость актива (п. 5 ст. 270, п. 2 ст. 257 НК РФ). Списать ее можно только через амортизацию (п. 1 ст. 256 НК РФ).

Новые детали, которые компания заменила, улучшили показатели работы техники. Но из-за этого ремонт не превращается в модернизацию, так как цель работ — устранить неисправности. Это подтверждает дефектная ведомость. В документе должно быть записано, в чем выявлены дефекты и какие работы необходимы для их устранения. Некоторые инспекторы считают, что любая замена деталей на более новые — это модернизация. Доказать обратное удается в суде (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 01.12.15 № А78-3907/2015).