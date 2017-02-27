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№5
27 февраля 24 просмотра

Может ли беременная сотрудница работать в праздничные дни с собственного согласия?

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отвечает:

Нет, беременным работа в праздники запрещена, даже если они против этого не возражают. Это правило и для несовершеннолетних сотрудников, кроме профессиональных спортсменов и творческих работников. О том, какими документами оформить работу сотрудников в праздничные дни, читайте в рекомендации.

Сотрудника можно привлечь к работе без его согласия в следующих случаях:
– для предотвращения (или устранения последствий) производственной аварии, катастрофы, стихийного бедствия;
– для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества;
– для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также в других случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения.

В праздники допускаются:
– работа в непрерывно действующих организациях;
– работы, вызванные необходимостью обслуживания населения;
– неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Такие правила установлены статьей 113 Трудового кодекса РФ.

Кроме того, привлечь к работе в дни отдыха можно творческих работников, артистов, журналистов и других сотрудников, перечисленных в части 4 статьи 113 Трудового кодекса РФ. Перечень профессий и должностей творческих работников утвержден постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2007 г. № 252. Также к работе в выходные и праздники можно привлечь профессиональных спортсменов и спортивных тренеров (ч. 5 ст. 348.1 ТК РФ). Для этого условие о привлечении таких сотрудников к работе в дни отдыха нужно прописать в коллективном договоре, внутренних документах организации или трудовом договоре (ч. 4 ст. 113ч. 5 ст. 348.1 ТК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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