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27 февраля 121 просмотр

Какой статус плательщика указывать в поле 101 в платежке на уплату страховых взносов?

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Статус плательщика в поле 101 в платежке по взносам (кроме взносов «на травматизм») отметьте кодом «14». Если банк не пропускает платеж с кодом 14, поставьте код, который требует банк. В дальнейшем проведите сверку с инспекцией. Как это сделать, читайте в рекомендации.

При уплате в бюджет налогов и страховых взносов используйте типовые бланки платежных поручений. Форма платежного поручения, номера и наименования его полей приведены в приложении 3 к Положению, утвержденному Банком России от 19 июня 2012 № 383-П. Это же положение содержит перечень и описание реквизитов платежного поручения (приложение 1 к Положению, утвержденному Банком России от 19 июня 2012 № 383-П).

Правила заполнения платежных поручений при перечислении платежей в бюджет утверждены приказом Минфина России от 12 ноября 2013 № 107н. Эти правила распространяются на всех, кто перечисляет платежи в бюджетную систему РФ:

  • плательщиков налогов, сборов и страховых взносов;
  • налоговых агентов;
  • плательщиков таможенных и других платежей в бюджет.

Важно: вместо налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов платежи в бюджет могут перечислять любые другие лица: организации, предприниматели или граждане, которые не занимаются бизнесом. Это предусмотрено пунктом 1 статьи 45 Налогового кодекса РФ. При заполнении платежек эти лица тоже обязаны следовать правилам, утвержденным приказом Минфина России от 12 ноября 2013 № 107н. Подробнее об этом см. разъяснения ФНС России.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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