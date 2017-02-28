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Три опасных показателя в декларации по прибыли

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28 февраля 20 просмотров

Отчитываться по взносам будут по каждому подразделению или по всей организации в целом?

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отвечает:

Отчетность по взносам у подразделения, которое самостоятельно начисляет вознаграждения сотрудникам, должна быть своя.

Такое обособленное подразделение должно будет самостоятельно сдавать новый расчет по страховым взносам. Как составить и сдать расчет по страховым взносам в ИФНС, читайте в рекомендации.

Расчет сдают все страхователи:
– организации (в т. ч. иностранные, работающие в России) и их обособленные подразделения;
– индивидуальные предприниматели;
– физлица, которые не являются предпринимателями;
– главы крестьянских (фермерских) хозяйств.

Новый расчет должны сдавать все те, у кого есть застрахованные лица:
– сотрудники, которые работают на основании трудовых договоров;
– генеральный директор – единственный учредитель;
– физлица – исполнители по гражданско-правовым договорам. Например, договорам подряда или оказания услуг.

Расчет сдавайте независимо от того, вела организация деятельность в отчетном периоде или нет. Неважно, начисляли вы застрахованным лицам зарплату и другие выплаты или нет.

Это следует из пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса РФ, пункта 1.1 Порядка, утвержденного приказом ФНС России от 10 октября 2016 № ММВ-7-11/551.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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